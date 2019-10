Omrop TIP: Radio bestaat 100 jaar; veel aandacht in speciale themaweek

De radio is niet meer weg te denken uit ons collectieve geheugen. En dat terwijl het medium eigenlijk nog maar 100 jaar geleden is 'uitgevonden'. Wie heeft niet hardop gelachen bij de 'Dik Voormekaar Show' of wie werd niet wakker met de 'Ochtendgymnastiek' van Ab Goubitz?

Ook de Friese radio is van iedereen. In elke boerenfamilie moest iedereen stil zijn tijdens het weerbericht van Hans de Jong. En in de sneeuwwinter van 1979 was Radio Fryslân even het centrum van de provincie. Uiteraard horen we deze week alles over de geschiedenis van de radio en halen we onze bekende radiotunes weer tevoorschijn.

Themaweek met 'oude bekenden'

Columnisten

Columnisten van vroeger, Mindert Wynstra, Anne Feddema, Eelke Lok, Douwe Kootstra en Johan Veenstra, komen voor één keer terug, in het ochtendprogramma Fryslân fan 'e moarn.

Reportages

Over 100 jaar radio is elke dag tussen de middag in No yn Fryslân een reportage te horen, over bijvoorbeeld het radiomerk F.R.I. (Friese Radio Industrie).

Radioquiz 12 36 18

We spelen nog een keer de legendarische radioquiz 12 36 18, waarbij luisteraars mogen inbellen om te raden welke Bekende Fries te gast is. Dat is in het programma Weistra op wei.

Casa Ennema

In Casa Ennema is elke avond een nummer te horen van een kantineconcert, uit het archief van Radio 18.

Buro de Vries

In Buro de Vries sluiten we de week op 3 november af met een speciale uitzending vanuit Weidum, het geboortedorp van radiopionier Idzerda. De Harmonie van het dorp laat speciaal voor de gelegenheid drie nummers uit de allereerste radio-uitzending live horen.

Radio op televisie

HEA!

Twee échte radio-liefhebbers zijn te zien bij HEA! Jan Bosma heeft weleens zijn leven op het spel gezet voor zijn radio-verzameling en Anne Tol heeft zijn huis zo vol apparatuur staan voor zijn geheime zender, dat een vrouw er niet meer bij past. Op 1 november zijn deze portretten te zien.

Fryslân DOK

De documentaire gaat over 100 jaar radio en is te zien op 3 november.