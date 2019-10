Wereld- en Europees kampioene Suzanne Schulting: "Er zijn nog zat uitdagingen"

Zat van de prijzen is Schulting beslist nog niet. Sterker nog: ze wol minimaal hetzelfde presteren als vorig seizoen. "Ik wil gewoon mijn titels verdedigen. Dat is heel lastig, maar dat is wel het doel." En de concurrentie kan zijn borst nat maken, want de voortekenen bij Schulting zijn goed: "Ik ben sterker geworden. In het krachthonk, op de fiets en op het ijs. Dat zie je terug in mijn rondetijden. Die zijn veel constanter, vlakker en ik rijd ze makkelijker. Dat is gewoon heel erg mooi."

Dat Schulting ook nu alweer in goede vorm is, liet ze zien bij trainingswedstrijden in Kolomna in Rusland en in het Chinese Shanghai. Daar haalde ze ook alweer meerdere medailles. "Ik heb twee wedstrijdjes gereden. Dus ik weet wat ik nu kan en hoe ik ervoor sta. Maar het echte meetmoment met de toppers is pas bij de eerste wereldbeker. Tuurlijk ben je daar nieuwsgierig naar. Maar wel nieuwsgierig met heel veel zelfvertrouwen, want ik weet dat ik goed ben."

Heeft Schulting ook nog specifieke doelen dit seizoen? "Vorig seizoen op het EK kreeg ik een penalty op de 1000 meter, dus dan wil je graag op het EK die pakken. Op het WK wil ik natuurlijk weer de 1000 meter pakken. En ik wil kijken of ik kan meedoen om de titels op de 1500 meter, want daar had ik penalty op. Er zijn nog zat uitdagingen."