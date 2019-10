Burgemeester Van der Zwan staat achter maatregel stadionverbod bij noordelijke derby

Die hebben de supporters volgens hem gekregen naar aanleiding van het negeren van een routebeschrijving richting het stadion van VVV Venlo.

Op zaterdag 28 september reed volgens Van der Zwan een groep van 31 mensen in zes bussen naar Venlo. "Laat het duidelijk zijn, het gaat hier om ervaren supporters. Die weten hoe het werkt." De zes busjes reden naar het centrum van Venlo. "En daar komen ze volgens de politie en de autoriteiten in Venlo, want daar horen wij dit van, terecht bij het café van de harde kern van VVV Venlo. Dat kan geen toeval zijn. Daar heb je niks te zoeken."

Niet alle busjes komen in het centrum aan. "Eén busje heeft kunnen bewijzen via Google Maps dat ze een andere route hebben genomen. Wij hebben reden om aan te nemen dat dat klopt en deze zeven supporters zijn zondag gewoon welkom."

Voor de overige 24 geldt dat niet. "Dat is jammer, maar zo zijn de regels. Zijn hebben daar niks te zoeken." Bovendien, zo is Van der Zwan ingelicht, is het niet gebleven bij een bezoek aan het centrum. "Er is daar iets gebeurd. Wat weet ik niet precies, maar dit is genoeg reden om de stadionverboden op te leggen."



Volgens Van der Zwan is dit de gewone gang van zaken, waar de gemeente, KNVB, Openbaar Ministerie en sportclub Heerenveen achter staan. "De handtekening van Cees Roozemond (voorzitter SC Heerenveen, red.) staat ook onder dit besluit."

Supportersvereniging NieuwNoord houdt dus geen sfeeractie: "Dat is natuurlijk jammer, maar daar gaan wij niet over."