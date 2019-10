UNIS Flyers winnen van Devils Nijmegen na overtime

De toeschouwers kregen een spannende wedstrijd voorgeschoteld, maar hadden wel geduld nodig voordat de score geopend werd. In de eerste twee periodes kregen beide ploegen de puck er niet in. In de derde periode was het wel snel raak. De ervaren Fin Juha Kiilholma zette de Flyers op een 1-0 voorsprong.

Die voorsprong was snel weer verdwenen. Na 48 minuten spelen maakte Jeffrey Melissant de gelijkmaker voor de Nijmegenaren. Met nog tien minuten op de klok waren het de Flyers die weer op voorsprong kwamen door een goal van Canadees Trevor Petersen. Maar weer kwam Devils Nijmegen terug. In de 55ste minuut maakte Levi Houkes de 2-2 en ging de wedstrijd in overtime.

Negende winst op rij

In de overtime pakten de Flyers hun negende overwinning op rij in de bekercompetitie. Petersen was met zijn tweede goal van de avond verantwoordelijk voor de 3-2 eindstand.