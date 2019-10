Friezen komen net tekort voor winst bij Marathon Cup

Samen met de Italiaanse Francesca Lollobrigida kwam Groenewoud in de laatste rond hard opzetten. De sprint tussen de Friezin en de Italiaanse ging met een klein verschil naar Lollobrigida. Derde werd Imke Vormeer uit Meppel. Marijke Groenewoud behoudt door haar tweede plek wel de leiding in het klassement.

Stroetinga tweede bij de mannen

Bij de mannen was Bart Hoolwerf na 125 rondjes de snelste in een sprint van het peloton. Arjan Stroetinga uit Wijnjewoude kwam in die sprint net tekort en kwam als tweede over de finish. Gary Hekman werd derde.