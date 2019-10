Donar loopt over Aris heen in de derby van het Noorden

Na het eerste kwart keken de Leeuwarders meteen al tegen een achterstand aan. Met 16-27 waren het de bezoekers uit Groningen die de toon zetten voor de avond. Het werd daarna nog erger voor Aris, want speler Tim Hoeve moest geblesseerd het veld verlaten.

Bij de rust was de stand 35-55 in het voordeel van Donar, die daarna de voorsprong alleen maar verder vergrootte: 46-81 na het derde kwart. Ook in het vierde kwart was er niets meer aan te doen voor Aris. Met 70-103 werd de wedstrijd afgesloten.

Aris Leeuwarden staat op dit moment onderaan in de competitie, terwijl Donar op een derde plek staat, achter Leiden en Den Bosch.