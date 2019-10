Friese samenwerking tussen basketbalclubs moet spel naar hoger niveau brengen

WE HERE Fryslân richt zich vooral op de variant waarbij met drie spelers tegen drie gespeeld wordt. Volgens de organisatie is deze manier van spelen, een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met basketbal. Aris Leeuwarden is vooral bekend als de club waar professioneel basketbal gespeeld wordt met het traditionele vijf tegen vijf spel.

Friese basketbalverenigingen kunnen zich aansluiten bij de samenwerking. Hierbij worden partnerships aangeboden voor de verenigingen. Onderdeel van deze partnerships zijn clinics, het organiseren van activiteiten en het delen van kennis.