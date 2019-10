Pizzabezorger belandt op de kop in de sloot

In eerste instantie hadden de hulpdiensten moeite om de auto van de bezorger te vinden, omdat er een melding vanuit zowel De Westereen als Triemen was binnengekomen. Uiteindelijk kon de brandweer de auto en de bestuurder bereiken. Hij lag met zijn auto in een diepe sloot naast de weg.

Het is niet duidelijk hoe het met de bezorger is. Er is een ambulance aanwezig om eerste hulp te verlenen. De weg is afgesloten voor het andere verkeer.