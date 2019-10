Brassband Pro Rege kampioen eerste divisie op het NK

De brassbands in de eerste divisie moesten het verplichte werk Alpina Brass van Jan van der Roost spelen. De brassband van dirigent Anne van den Berg behaald daarmee 93 punten, en dat is een punt meer als de nummer twee, Brassband Excelsior uit Zalk.

Ook de solistenprijs voor beste es kornet ging naar Pro Rege.

In de tweede divisie was er een tweede plaats voor brassband Looft den Heer iut Bitgummole met 94 punten. Brassband Gloria Deï van Gerkesklooster werd met 93 punten in dezelfde divisie derde. In de tweede divisie moest een werk van Han de Haan gespeeld worden.