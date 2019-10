'Pake syn wein' komt weer tot leven in nieuw naslagwerk

Nostalgie

Piter Wilkens was er zelf ook bij en speelde natuurlijk ook zijn gelijknamige lied. "Ik weet niet wat het is, maar het is een lied waar mensen zichzelf in herkennen. Het is natuurlijk nostalgie." Wilkens gaf voor zijn officiële optreden de eigen ogen ook goed de kost op ClassicsNL en stond naar eigen zeggen ook 'in verleiding' om een 'oude wagen' te kopen. "Maar ik doe het niet, want onderhoud en onderdelen zijn duur en ik heb er de tijd ook niet voor. Maar het blijft mooi spul."

Tresoar is het hele weekend met een stand op de beurs vertegenwoordigd. De beurs is nog tot en met zondag te bezoeken. Kijk voor alle openingstijden en informatie over tickets op www.wtcexpo.nl. Het boek is het hele weekend op de beurs te koop, en ligt daarna in de boekhandel.