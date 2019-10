Eerste testrace Sven Kramer na knieblessure

Kramer liep twee weken geleden een knieblessure op, toen hij werd aangereden door een auto. Het was nog maar de vraag of hij op tijd hersteld zou zijn voor de kwalificatiewedstrijden.

Kramer kwam in de testrace tot een tijd van 3.40.69. Een jaar geleden reed hij deze afstand in Thialf in een tijd van 3.41.59. De Fries hield zich na de testrace op de vlakte. "Het was niet slecht, maar ook niet supergoed. Gewoon stabiel voor een eerste race. Ik verwacht naar aanleiding van deze rit niet al te veel veranderingen. Normaal gesproken rijd ik volgende week vrijdag de 5000 meter", zo liet hij weten.