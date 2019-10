Harkemase Boys in thriller voorbij DOVO, ONS Sneek verliest

Al in de tweede minuut kwam Harkemase Boys op voorsprong. Henny Bouius reageerde attent na een actie van Berwout Beimers en maakte de 1-0. In de zesde minuut lag de tweede er ook al in. Na een een-tweetje tussen Bouius en Jesse Renken zorgde laatstgenoemde voor de 2-0 voorsprong. Daarna was de ploeg nog niet uitgeraasd. Op een kwart van de wedstrijd ging Bemers de keeper van DOVO voorbij en schoot de bal in een leeg goal: 3-0. In de eerste helft kwam DOVO wel op 3-1 door een eigen goal van Mark Bruintjes.

Tweede helft nog spannend

Ook in de tweede helft begon Harkemase Boys sterk. In de 54ste minuut maakte Renken de 4-1 uit een strafschop na een handsbal van DOVO.