Extinction Rebellion demonstreert in Leeuwarden

De actievoerders willen met hun actie aandacht vragen voor klimaatverandering. In andere steden hebben ze met hun acties voor veel commotie gezorgd. Zo bezetten ze in Amsterdam lange tijd een doorgaande weg. In Leeuwarden ging het er iets minder drastisch aan toe. De demonstranten probeerden met vlaggen en borden de aandacht te krijgen van het publiek. Ook deden ze een die-in, waarbij de demonstranten voor een bepaalde tijd net doen alsof ze dood zijn.

Naast klimaatverandering maakt Extinction Rebellion zich ook druk om het verlies van biodiversiteit.