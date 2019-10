SC Cambuur is vrijdagavond tegen Jong FC Utrecht niet verder gekomen dan een gelijkspel. De ploeg van coach René Hake hield de Leeuwarders op 1-1. Het was geen goede wedstrijd, maar door het gelijkspel blijft Cambuur wel voor de negende keer op rij zonder verlies. De koppositie blijft ook in het bezit van de ploeg van Henk de Jong. Dat en meer in het Cambuur Sjoernaal.