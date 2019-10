Wie liggen er op de Huizumer begraafplaats? Boek vertelt bijzondere levensverhalen

Schrijvers Peter de Haan en Leendert Plaisier deden eerder dit jaar een oproep om achter de verhalen te komen en dat leverde 50 reacties op. Dat was boven verwachting. Ze komen met het boek omdat ze niet willen dat de verhalen van de onbekende Friezen verloren gaan. "De dood hoort bij elk leven en deze verhalen zijn eigenlijk een ode aan het het leven," legt Peter de Haan uit.

Eén zo'n bijzonder verhaal gaat over twee jongetjes. "Leeuwarden was op 15 april bevrijd. Twee dagen later ging men feestend de stad in. Op de terugweg zagen ze een Duitse bus die ze open kregen. Ze vonden een handgranaat die bij het spelen ontplofte."

Een ander opmerkelijk verhaal gaat over een meisje. "Als klein meisje was ze in het water gevallen, haar vader sprong haar na. Zij kwam eruit maar haar vader verdronk. Dit dramatische verhaal kwam ze zelf vertellen, dat is wel heel bijzonder."