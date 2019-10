Oriëntatiehardloop-evenement in Appelscha trekt internationaal deelnemersveld

"De wedstrijd van vandaag is in de buurt van de Bosberg", vertelt Klaas Jan Hofstra, organisator, maar ook deelnemer. "Deelnemers krijgen na de start een kaart waarop ongeveer de posten zich bevinden. Je moet op volgorde zoals die is aangegeven de posten zo snel mogelijk bij langs. En wie het eerste bij de finish is, heeft gewonnen."

Ze mogen zelf bepalen hoe ze van post naar post gaan. "De wedstrijd is in de natuur en je kunt verschillende routes afleggen, soms doe je dat via een pad of soms ga je dwars door het bos heen. Om de twee minuten wordt gestart. Deze deelnemers zijn zo ervaren dat ze niet zullen verdwalen, maar dat zou onervaren mensen wel kunnen gebeuren."

De wedstrijd telt mee voor het wereldklassement. "Deelnemers uit omringende landen komen er speciaal voor, maar mensen buiten Europa combineren meerdere wedstrijden."