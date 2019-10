Theo Mulder uit Kollumerzwaag: "Verstandig boeren, dat is de toekomst"

Minder zoute kunstmest, minder zwaar materieel en meer kruiden en groenbemesters, dat is het boeren van de toekomst, volgens Theo Mulder uit Kollumerzwaag. "Vernieuwend is dat trouwens helemaal niet, want zo werd dat vroeger ook al gedaan." Theo Mulder is foeragehandelaar en al meer dan 25 jaar bezig met het thema 'gezonde grond'.