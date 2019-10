Grootschalige bomenkap in bos op Terschelling West

In het bos bij Hoorn is eenzelfde soort ingreep eerder uitgevoerd. Het bos bij Terschelling West is 400 hectare groot en het werk wordt gedaan in 200 hectare daarvan.

In november worden de bomen gemarkeerd die gekapt kunnen worden. Dat wordt gecombineerd met excursies waarbij eilandbewoners horen hoe dat gebeurt.

Het meeste hout gaat naar de vaste wal waar er een product van wordt gemaakt voor de bouw. Door de hoge transportkosten houdt Staatsbosbeheer geen geld over aan de hele operatie, zegt boswachter Joeri Lamers.

De kap met ook zwaar materieel begint in januari en moet half maart klaar zijn. De wegen zullen wel wat hinder hebben van het zware gereedschap dat gebruikt wordt, maar dat wordt hersteld, belooft Staatsbosbeheer.