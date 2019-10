Omrop TIP: 'Baas op eigen hiem' portret van boeren die eigen weg zoeken

Steeds meer boeren vragen zich af of er nog wel toekomst is voor hun kinderen op het oude familiebedrijf. Haite en Ellen Schukken hadden er genoeg van om te boeren in Nederland en verhuisden in 2016 naar Bülkan, een dorpje in het Duitse Niedersaksen. Daar konden ze weer boer zijn zoals ze dat zelf wilden.