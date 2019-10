Sjinkie Knegt: "Ik kan al aardig meekomen"

De eerste twee wereldbekers zijn in Salt Lake City en Montreal, maar de ploeg gaat eerst naar Calgary om daar te trainen en om aan het ritme te wennen. "En dan kan ik hier wel in mijn uppie blijven, maar dan train ik alleen en daar heb ik ook niks aan." En, zo zegt hij met een knipoog: "Ik moet die jongens ook wat steunen, nu. Ik kan ook al aardig meekomen, dus ze hebben ook wat aan mij tijdens de trainingen. Zo kan ik de anderen ook scherp maken."

Het gaat de goede kant op met Sjinkie. Hij loopt en schaatst nog altijd met een compressiebroek. "Die heb ik nog altijd nodig, anders kan ik maar een paar meter lopen." Maar echt pijn heeft hij niet meer. Ook het herstel van de afgescheurde spier naar aanleiding van zijn ongeluk met een heftruck gaat goed. "Ik heb eigenlijk geen pijn meer, maar ben conditioneel niet goed. En schaatstechnisch moet het ook beter. Ik kan schaatsen, dan lukt me aardig, maar ik moet nog sneller en ik moet het langer volhouden." Het is allemaal het resultaat van een zomer lang hard werken. "Ik heb er nu geen hinder van, daar heb ik hard aan gewerkt." Zo hoopt hij aan het einde van het seizoen een wedstrijd te kunnen rijden.

Of dat al bij het Nederlands kampioenschap begin januari is of pas aan het eind van het seizoen in maart, dat weet hij nog niet. "Het doel is om dit seizoen te gebruiken om volgend seizoen weer volop mee te doen. De doelstelling is om dan terug op niveau te komen en dat ik weer echt wedstrijden kan schaatsen."