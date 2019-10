Brandveiligheid centraal in Kollumerzwaag en Veenklooster

"In de afgelopen vijf jaar zijn er twee grote branden geweest", vertelt Douwe Keegstra, voorzitter van plaatselijk belang Kollumerzwaag en Veenklooster. "Dat was bij Mulder Agro en Het Lichtpunt. Toen dachten we wat kunnen we als dorpen meer doen. Als eerste denk je dan aan preventie. We weten niet hoe het bij mensen thuis zit, of ze bijvoorbeeld een rookmelder hebben. Dus we willen mensen voorlichten."

Het is een samenwerking met plaatselijk belangen, ondernemers en de scholen. "De kinderen in groep 7 en 8 van De Stapstien worden maandag door de brandweer als een soort ambassadeur opgeleid. Ze kunnen in de loop van de week woningen bezoeken om te zien hoe veilig het daar is. Zijn er bijvoorbeeld rookmelders en brandblussers en hoe zit het met vluchtwegen."