Psy-fi organisator: "Ik ben blij dat de kogel door de kerk is"

Direct na Psy-fi 2019 werd de organisatie uitgenodigd door de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden met de vraag of ze toch wilden blijven. Bovendien zijn er nieuwe geldschieters gevonden. "Er komt geld uit fondsen, dat zijn er meer dan vijf", zegt festivalorganisator Wiebe Kootstra. "Het komt in op zo'n bedrag dat we geen risico meer lopen."

Op het festival kunnen 12.000 bezoekers komen. " Die moeten we ook hebben. We hebben nu beter zicht om die te huisvesten, op en rondom de locatie is meer ruimte."

Constructief

Na gesprekken met de gemeente en provincie "staan de neuzen nu één kant op. We hebben elkaar dingen kunnen. Ee is een constructieve samenwerking."

In augustus achtte Kootstra de kans niet groot dat het festival toch in Leeuwarden zou blijven, maar de roep om te vertrekken, ziet hij niet als dreigement om de zaak in beweging te krijgen. "De kaarten liggen nu anders."

De organisatie is ook met een andere plaats in gesprek geweest. "We waren op twee paarden aan het wedden en hebben intensief overleg gehad bij beide locaties." Hij is opgelucht over dit besluit. "Ik ben blij dat de kogel door de kerk is. Psy-fi is een festival dat Leeuwarden verdient en andersom."