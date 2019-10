Stefan van der Pal tevreden over trainingsweek voor Zwemelfstedentocht

"Ik had een heel mooie, maar ook heel pijnlijke laatste trainingsdag", zegt Van der Pal. "Er waren veel meezwemmers en veel bezoek, dus dat was mooi. Maar ik had ook last van m'n rug en schouders, dat maakt het wel iets pijnlijker. Sommige momenten ging het heel goed, had ik nergens meer last van. Andere momenten kwam ik voor mijn gevoel niet meer vooruit."

Als voorbereiding op volgend jaar

Al met al is Van der Pal wel tevreden. De trainingsweek hoort bij zijn voorbereiding op volgend jaar zomer. Dan wil Van der Pal de Elfstedentocht zwemmen. "Ik probeer een zo goed en zo verstandig mogelijke trainingsopbouw te maken. Vijf dagen lang acht uur trainen leek me best leuk. Kan ik het? Dat wist ik eigenlijk niet." En dan had hij ook nog een tegenvaller vlak voor zijn trainingsweek: "Ik raakte vorige week een beetje ziek, dus dat was even schrikken. Maar naarmate de week vorderde ging het steeds beter. Dus ik kan het blijkbaar. Op naar de volgende lange blokken, maar eerst even herstellen."