Henk de Jong niet blij met negatieve reacties: "Doe even normaal allemaal"

"Want zo geweldig zijn we ook nog niet. We zijn nog in opbouw. Tuurlijk willen we alles winnen. Daar doen we ook alles aan, daar kan niemand iets van zeggen. Dat we niet altijd even goed spelen, dat weten we ook. Dat wisten we van tevoren ook wel. Maar weet je waar we staan?" Bovenaan dus. "Precies. Als we nu uit alles gelijkspelen en thuis alles winnen, dan heeft iedereen feest na dit seizoen."

Uitslag terecht

De uitslag van vrijdagavond was terecht, vond De Jong. "We speelden gewoon tegen een goede ploeg. Wij zijn niet veel beter dan deze ploegen. Het zijn talentvolle jongens, daar win je niet zomaar van. Er zat ook niet veel meer in dan een gelijkspel, vond ik."