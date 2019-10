Flyers na acht bekerwedstrijden nog altijd zonder verlies

De wedstrijd begon geweldig voor de Flyers. Aldo van Aalderen maakte na vier minuten de openingstreffer en kort daarna maakte Jasper Nordemann er al 2-0 van. Op aangeven van Juha Kiilholma scoorde Pippo Limnell ook nog in de eerste periode.

Toch was de wedstrijd nog niet gespeeld. Na een paar seconden spelen in de tweede periode maakte Oliver Pataky de eerste treffer voor de thuisploeg en even later was de spanning helemaal terug omdat Levi Houkes ook nog scoorde.

In de laatste paar minuten van de derde periode maakten de Flyers toch gedaan werk. Limnell maakte zijn tweede en ook Brent Janssen scoorde nog.