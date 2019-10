Koploper Cambuur komt in Utrecht niet verder dan een gelijkspel

Vlak na rust ging een schot van Kallon richting de kruising van het Utrechtse doel, maar de bal ging net over. Na een uur spelen viel aan de andere kant de openingstreffer. Nadat Stevens en schot tot corner had verwerkt, scoorde Jong Utrecht uit die hoekschop. Mitchell van Rooijen kopte raak.

Strafschop Cambuur

Lang bleef het niet 1-0. Zeven minuten later kreeg Cambuur een strafschop, omdat Utrecht-verdediger Christopher Mamengi een voorzet van Jairchinio Antonia in het strafschopgebied met de hand tegenhield. Robert Mühren, topscorer van Cambuur, schoot de strafschop raak.

Jong Utrecht kreeg in de laatste twintig minuten nog een grote kans, nadat Stevens de bal inleverde. Velanas schoot die in het zijnet.

Kansen in de slotfase

Met name in de laatste par minuten kreeg Cambuur nog een paar flinke kansen op de overwinning. Robert Mühren kreeg een grote kopkans, maar die miste de juiste richting. En in blessuretijd schoot Mühren wel op goal, maar toen stond De Keijzer in de weg. Zo bleef het 1-1.