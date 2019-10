Syrische Wafaa uit Akkrum voelt zich thuis door Wereldmaaltijd

Vier jaar geleden vluchtte Wafaa (28) met haar vier kinderen uit Syrië. Haar man was toen al een jaar in Nederland. In Akkrum hebben ze, voor nu, hun plekje gevonden. Toch missen ze Syrië nog altijd. Maar door de maandelijkse Wereldmaaltijd die maandelijks in Grou wordt georganiseerd waren Wafaa, haar man Rahit en hun kinderen even terug in Syrië. Want ditmaal werd er Syrisch gekookt.