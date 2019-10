Festival Psy-Fi blijft toch in Leeuwarden

De vergunningen zijn in de afgelopen jaren verviervoudigd en koste 50.000 euro per jaar, zei Wiebe Kootstra van het festival in juli nog. "Het is een kaartenhuis aan vergunningen." Wethouder Sjoerd Feitsma zei dat hij er niet blij mee was dat Psy-Fi vertrok.

Maar daar komt nu dus toch verandering in. Direct na Psy-Fy 2019 werd de organisatie uitgenodigd door provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden met de vraag of ze toch wilden blijven. Op dat moment kreeg Psy-Fi ook een aanbieding van een andere plaats in Nederland om het festival daar te houden.

De contacten met de gemeente en de provincie hebben ervoor gezorgd dat Psy-Fi toch blijft. "Het belang van Leeuwarden en waardering voor het festival was hierin een belangrijk uitgangspunt. Stichting Psy-Fi, provincie Fryslân en de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel hebben vanaf dat moment wekelijks constructief overlegd."

Psy-Fi heeft ook gesprekken gehad met fondsen die positief over het festival zijn. Dat was afgelopen jaren veel lastiger, zegt Kootstra. Dat had te maken met Culturele Hoofdstad.

Het festival wordt volgend jaar gehouden van 19 tot en met 23 augustus. Het thema is Guardians of Gaia.