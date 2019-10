Weer een alternatieve oplossing voor stikstofproblematiek: bamboe

Dat zit zo: de plant bamboe heeft veel stikstof nodig om te groeien. Dus zet bakken met bamboe bij bouwplaatsen, zegt Oscar Cuiper. "En op moment dat de bouw klaar is, dan kan je het verplaatsen naar een ander bouwproject."

Cuiper heeft met Alfred Lehman een bedrijf opgericht om anders over de stikstofproblematiek te denken. "We zeiden: misschien moet de natuur ons maar helpen. We hebben de natuur op bepaalde plekken tekort gedaan, maar misschien kan die natuur ons wel helpen om de problemen op te lossen."

Alternatief voor natuur

En ze kwamen dus uit bij de bamboe. "Dat is een plant met bijzondere eigenschappen. Daar wordt veel te weinig mee gedaan in Europa. Er zijn hier geen grote bamboebossen."

Om een plek klaar te maken voor bouw, worden vaak bomen weggehaald en ligt er een stuk grond open. "Dat veroorzaakt een stukje schade aan de natuur," zegt Cuiper. "Ook aan de omliggende natuur, vanwege het aanrijden van vrachtwagens en auto's met bouwmaterialen en zo meer. Als alternatief daarvoor kan je dus bamboebakken neerzetten van een vierkante meter of groter."

Bamboe als groene brandstof

Ook voor andere partijen kan de bamboe interessant zijn, denken Cuiper en Lehman: boeren zouden over kunnen stappen op het kweken van bamboe en hoeven dan niet uitgekocht te worden. De plant kan ook versnippert worden en als groene brandstof worden gebruikt.