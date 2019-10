Dwangsom voor vervoer inbrekerswerktuigen in Smallingerland en Opsterland

De betrokken instanties zijn in oktober met de pilot begonnen. Deze periode is gekozen omdat in deze donkere dagen vaak de piek van het aantal woninginbraken ligt. In de donkere herfst- en wintermaanden zijn inbrekers minder zichtbaar en kunnen ze makkelijker hun gang gaan. Daarnaast zijn beide gemeenten door hun goede bereikbaarheid een interessant doel voor rondreizende dadergroepen.

Dwangsom

In de Algemene Plaatselijke Verordening van Smallingerland en Opsterland is het vervoer van inbreek gereedschap verboden. Als de politie een persoon betrapt krijgt die een boete van 140 euro. Dat schrikte niet genoeg af, waardoor er een grote kans op herhaling was.

De nieuwe aanpak geeft gemeenten de mogelijkheid om voortaan ook een dwangsom van 2.500 tot 10.000 euro op te leggen. Bij een eerste overtreding hoeft die dwangsom nog niet te worden betaald, maar bij herhaling wel. De pilot wordt in 2020 geëvalueerd.