Heerenveen-trainer Johnny Jansen: "De opstelling? Dat zie je zondag wel"

Heerenveen-trainer Johnny Jansen zal iets anders doen in de wedstrijd tegen FC Groningen. Maar wat dat is, wil hij niet zeggen. "Daar kan ik geen uitspraak over doen," zegt hij met een knipoog. Heerenveen speelt zondag om 12.15 uur de 'Derby van het Noorden' in het Abe Lenstra Stadion.

Johnny Jansen kijkt vooruit op de derby: