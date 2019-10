Trainingshal Heerenveen vernoemd naar Henk Heising: "Hij deed alles voor dit cluppie"

De trainingsruimte is vernoemd naar oud-Heerenveentrainer Henk Heising. Hij was met name conditie- en krachttrainer bij Heerenveen.

Heising kwam in 1986 op voorspraak van Foppe de Haan bij de club. Eerder werkten ze al samen bij sportopleiding CIOS.

Technisch manager Gerry Hamstra over de hal en Henk Heising: