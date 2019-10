Ook Friese transportbedrijven hebben te maken met mensenhandel

Het nieuws van de afgelopen week, dat in Engeland 39 Chinezen dood werden gevonden in een oplegger, hakte er bij Boonstra in. "Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is," zegt Boonstra.

De chauffeur van de vrachtwagen in Engeland is aangehouden. "Maar ik weet zeker dat deze jongen de opdracht heeft gekregen een oplegger te koppelen. Hij is zich van geen kwaad bewust. En nu zit hij in de gevangenis. Er zijn veel truckers die dit kan overkomen."