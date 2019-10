Drie mensen aangehouden in verband met steekpartij Dokkum

De drie verdachten werden afgelopen dinsdag al opgepakt en zijn vrijdag voor de rechter geweest. Ze blijven langer vastzitten. Hoe lang precies, dat is niet duidelijk.

Er is vrijdag ook een dregactie in het centrum van Dokkum. Dat had ook met het voorval van afgelopen weekend te maken. Bij dat dreggen is er wel wat in het water gevonden, maar de politie kan nog niet zeggen of dat met de zaak te maken heeft.