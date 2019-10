Vaak spektakel bij SC Heerenveen tegen FC Groningen

1990/1991: De eerste keer

SC Heerenveen en FC Groningen speelden in het seizoen 1990/1991 voor het eerst tegen elkaar in de eredivisie. In Heerenveen leek het voor de Friezen een kansloze missie toen ze bij rust met 2-0 achter stonden door goals van Harris Huizingh en Milko Djurovski. Toch wist Heerenveen te winnen: Rodion Camataru, Marten Dijk en René van der Gijp (twee keer) scoorden.

2001/2002: Middenstip weg en de naaimachine van Lurling

Nadat FC Groningen-supporters een seizoen eerder het beeld van Abe Lenstra groen-wit geverfd hadden, namen de Heerenveenfans wraak door de middenstip te stelen uit het Oosterparkstadion van FC Groningen. Daar bleef het niet bij dat seizoen: bij de toenmalige aanvaller van Heerenveen, Anthony Lurling, stond opeens een naaimachine in de tuin. Dit had de aanhang van FC Groningen gedaan, omdat ze Lurling de grootste 'matennaaier' van de eredivisie vonden.

2005/2006: Fantastische goals

In het seizoen 2005/2006 won Heerenveen met 4-0. Wat van die wedstrijd het meeste is blijven hangen, zijn de fantastische goals. Klaas-Jan Huntelaar scoorde met een omhaal, Georgios Samaras vond het net na een sublieme individuele actie en Paul Bosvelt scoorde door een geweldig afstandsschot.

2008/2009: Rode kaarten FC Groningen

Ook in 2008/2009 pakte Heerenveen de drie punten, maar makkelijk was het niet. Ook niet toen FC Groningen-speler Martijn Meerdink in de eerste helft zijn tweede gele kaart kreeg. Na de rust zette Christian Grindheim Heerenveen op voorsprong, maar door Danny Holla was het al snel weer gelijk. Toen pakte ook Gonzalo García nog rood bij de Groningers. Het duurde tot de blessuretijd voordat Heerenveen kon profiteren van het numerieke overwicht. Viktor Elm maakte de goal. Groningen-trainer Ron Jans trapte daarna nog een bal weg en moest op de tribune plaatsnemen.

2013/2014: Nog meer rood in een spektakelstuk

Rode kaarten vielen er ook in 2013/2014. Eerst moest Groningen-speler Timo Letschert naar de kant van de scheidsrechter. Daarna maakte Heerenveen-speler Mitchell Dijks een overtreding in het strafschopgebied en kreeg hij ook rood. Nick van der Velden benutte de penalty: 0-1. Na de rust zette Heerenveen dit al snel recht door doelpunten van Yanic Wildschut en Kenneth Otigba. Groningen maakte via Johan Kappelhof nog wel gelijk, maar daarna zette Heerenveen de wedstrijd naar zich toe. Alfreð Finnbogason schoot een penalty binnen en even later was het gedaan toen Tjaronn Chery rood kreeg. Alfreð Finnbogason bepaalde de eindstand op 4-2.