Rijkswaterstaat maakt balans op na Waddencontrole: vooral vissers berispt

De papieren van de vissers waren in orde, maar ze waren niet op de hoogte van de regelgeving. Sportvissers mogen tussen 1 januari-1 april en 1 november-31 december helemaal geen zeebaars meenemen, en tussen 1 april en 31 oktober maar één. Er is dus een specifieke limiet.

Andere illegale zaken

Verder is er eenmaal een strandrijder aangetroffen die daar geen toestemming voor had, deze kreeg een proces-verbaal. Ook werd er stroperij waargenomen en is er een illegale afvaldumping geconstateerd. Als laatste waren er wat mensen aan het vliegeren met grote vliegers bij strandovergangen. Zij zijn gewaarschuwd en gevraagd om iets verderop te staan, waar dit wel is toegestaan.

Visserij-inspecties

De Waddenunit en NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) hebben nog twintig inspecties verricht bij garnalen- en mosselvissers, ondanks dat er veel vissers op de Noordzee waren vanwege het weer. Er zijn geen misstanden aangetroffen. Netten waren in orde, evenals de elektronische logboeken.

In de Eemshaven hebben politie en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) de scheepvaart gecontroleerd: al het papierwerk, de logboeken, producten, afval en andere zaken waren in orde.

Surfers, toeristen en vaarders

Kitesurfers waren er amper door het mooie weer. Toerisme was er ook niet veel, de robbentochten die er waren, veroorzaakten geen hinder voor zeehonden. Snelvaren is niet gezien, ook niet 's nachts door de patrouille van Rijkswaterstaat. In de nacht was er ook geen overlast door verlichting op boten.

Bij werkzaamheden voor de vismigratierivier bij de Afsluitdijk en aan buizen van de NAM is niets verkeerds gevonden.

In november zijn er nogmaals vier controledagen, laat Rijkswaterstaat weten, maar deze acties worden niet aangekondigd.