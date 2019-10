Farmers Defence Force wil harde acties tegen zuivelorganisaties

In een brandbrief schrijft de FDF dat 'harde acties niet worden geschuwd'. Ze zijn het niet eens met het plan om stallen om te bouwen. "In de praktijk betekent dit opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct wordt verspeeld."

Bij de bouw van zo'n nieuwe stalvloer zouden boeren de oude vergunning in moeten leveren. In die oude vergunning zit voor sommige boeren nog ruimte om te groeien en die raken ze dan kwijt. De boeren van de FDF vinden dat zuivelorganisaties er nu voor zorgen dat boeren de prijs betalen om de stikstofuitstoot te verlagen.

"Aangepakt op alle mogelijke manieren"

In een persbericht vermeldt de FDF de namen van de bestuurders van Friesland Campina, ZuivelNL en NZO en hebben ze ook de adressen van de zuivelorganisaties op een rij gezet. Organisaties die de doelen van de FDF in gevaar brengen "worden aangepakt op alle mogelijke manieren", staat in het bericht.