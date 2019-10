Jongeren uit Feanwâlden zetten zich in voor troosteloze skatebaan

Een groep van ruim 25 jongeren uit Feanwâlden nam het initiatief. Als u wat voor ons wilt doen, zeiden ze tegen een jongerenwerker van Stichting Welzijn Het Bolwerk, dan willen wij onze skatebaan wel opknappen. Dat was nodig, want zoals één van hen zegt: "Het ziet er echt niet meer uit." Grootste wens is dat zij er weer aangenaam met een groep kunnen zitten. Een mooie, nieuwe hangplek.