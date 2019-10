Vrijdagmarkt over de wintertijd: "Mooi, dan loopt het klokje in de auto weer gelijk"

In de nacht van zaterdag op zondag is het weer zover, de klok gaat een uur achteruit, en voorlopig zijn we nog niet van het klok verzetten af. Europa wil nog meer onderzoek doen voordat de tijd eventueel wordt vastgezet. "Nou, we moeten gauw ophouden met die onzin en dan de wintertijd vasthouden", zei een marktbezoeker. "De wintertijd is onze tijd, de zomertijd is die van Sint-Petersburg. Wat moeten we daar mee?

De poelier vertelde dat hij er weinig moeite mee heeft. "Ik ben altijd om vijf uur wakker, zie je. Maar deksels, dat is dan volgende week vier uur! Dat is wel vroeg, ja!" Een moeder met jonge kinderen keek er wel naar uit om een uurtje langer te slapen. "Ik ben echter bang dat de kinderen haar daar weinig van aan zullen trekken."

De meest nuchtere opmerking was, dat we ons niet te druk moeten maken. We eten vandaag om twaalf uur en volgende week ook!"