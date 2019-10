Biense Dijkstra: "Verhoog tijdelijk normen voor uitstoot stikstof en PFAS"

Dijkstra stelt dat op momenteel alles op slot komt te staan en dat mag niet zo zijn volgens hem. Hij vergelijkt het met het verkeer op de weg. "Wij staan in een heel lange file met voorop één man met een stopbordje. We staan allemaal langs de kant van de weg en er gebeurt niets meer."

Volgens Dijkstra moet er meer tijd komen en tijdelijk een hogere norm. "Wij moeten de hele branche de tijd geven, een jaar of drie, om met een iets hogere norm in elk geval door te kunnen met alle projecten die nu draaien en dan met elkaar om tafel gaan en kijken hoe we dingen kunnen oplossen. Want zolang het nog zo is dat één koe evenveel uitstoot als tweehonderd woningen, dan vind ik het probleem ook ineens heel groot."

De PFAS zijn voor de bouw een veel groter probleem dan de stikstof, zegt Dijkstra. De giftige stoffengroep bestaat uit 6.000 stoffen waarvan mogelijk 1.500 kankerverwekkend zijn. In de bouwsector komen deze stoffen vooral voor in de eerste meters grond en hebben ze er bij het funderen mee te maken. Stikstof komt vooral voor bij het gebruik van bijvoorbeeld dieselmotoren en het stoken van gas.

"Bij ons gaat 90 procent van de werken gewoon door", zegt Dijkstra. "De PFAS is lastiger, want daar is op dit moment niet een goed kader voor, waar we duidelijkheid hebben."