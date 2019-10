VIDEO: Friezen overhandigen Friese vlag aan Noord-Hollandse boeren op Afsluitdijk

De Noord-Hollandse Ad Bultusis van de zogenoemde 'Ongebonden Boeren.' "Bij de acties van oktober hebben we een appgroep opgericht, die hebben we in leven gehouden. De belangenbehartigers die zijn hard aan het werk om de problemen op te lossen. Maar ook het geluid van alle andere akkerbouwers, veehouders en tuinders gehoord moet worden. We zijn samen met elkaar. Samen met die Friese boeren, dat is toch prachtig!"

'Kramer zoekt verbinding'

Beltus is blij met hetgeen gedeputeerde Johannes Kramer deed: de stikstofmaatregelen intrekken. "Johannes Kramer is wél de verbinding aan het zoeken, terwijl veel politici in het land juist polarisatie zoeken. Dat vind ik jammer. Dit probleem speelt al jaren, maar de politiek wil het in een paar weken tijd oplossen. Zo werkt dat niet Je moet geen overhaaste beslissingen nemen. Alsof Nederland morgen in elkaar stort, dat is niet aan de orde."

De boer ziet echter wel dat er iets moet worden gedaan. "Wij zitten ook in deze maatschappij en stoten ook stikstof uit. Wij moeten ook helpen om dit probleem op te lossen. Maar de politieke oplossing van nu is niet de goede. Wij zijn een gedeelte van die oplossing, wij leggen stikstof en CO2 vast op onze gronden. Maar daar hoor je niks over en ik denk dat daar al een deel van de oplossing ligt," zegt hij.