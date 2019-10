Steeds minder mensen lid van een vakbond: CNV wil actiever leden werven

Hoge organisatiegraad

Het CBS komt iedere twee jaar met cijfers over het aantal vakbondsleden. De laatste cijfers die regionaal zijn uitgesplitst, komen uit 2018. Uit deze cijfers blijkt dat in Fryslân de zogenoemde organisatiegraad (het aandeel vakbondsleden) van werknemers tussen de 15 en de 75 jaar nog best hoog is in vergelijking met andere provincies. Er zijn wel wat verschillen tussen regio's.

Fryslân en Drenthe grootste aandeel

In het noorden zijn relatief veel werknemers lid van een vakbond, met name in Fryslân en Drenthe: zo'n 27 procent. Ook in Groningen en Flevoland zijn er nog wel aardig wat mensen lid, maar in andere delen van Nederland veel minder. Het aandeel vakbondsleden in Noord-Brabant is het laagst, maar zo'n 15 procent.

"In Fryslân is de ogranisatiegraad hoog," ziet ook Fortuin. hij heeft daar wel een verklaring voor. "Mensen in Fryslân leven nog met idealen en zetten de schouders eronder. Daarnaast is er hier nog wat meer sociale infrastructuur, terwijl er in andere delen van Nederland meer individualisering is."

De relevantie van vakbonden is volgens Fortuin nog altijd groot. "Er zijn mensen die denken: alles is al opgelost. Maar er zijn nog altijd zo'n 200.00 mensen in Nederland met werk, maar die onder het minimumloon zitten. Flexwerkers die het hoofd niet goed boven water kunnen houden."