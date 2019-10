Cementwagen kantelt op Centrale As bij oprit Sumar

De Centrale As is noordelijk van Garyp deels dicht omdat er een cementwagen gekanteld is. De brandweer was ter plaatse om de chauffeur uit de betonmixer te halen. Door het ongeluk is de oprit en één rijstrook van de N356 dicht, het ongeval gebeurde ter hoogte van de oprit naar Sumar in de richting van Dokkum.