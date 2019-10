Itzhak de Laat: "Het is tijd voor de 'fuck it'-mentaliteit"

"De zomer ging goed. Lekker getraind, twee goeie wedstrijden gereden als warming-up. Ik ben wel happy." Het lijkt wel alsof Itzhak de Laat zich heeft voorgenomen positief dit interview in te gaan. De blijdschap en het zelfvertrouwen spat er vanaf. "Ik denk dat ik op de goede weg ben iets te doorbreken." De Laat doelt daarbij op het halen van A-finales.

"Vorig seizoen haalde ik veel van die klote B-finales. Het frustreert me wel dat ik dat dan net niet waarmaak. Maar ik ga het nu over een andere boeg gooien. Ik ga meer initiatief tonen." De Laat wil meer op kop rijden. Hij is volgens hem sneller geworden en heeft meer vertrouwen het zelf af te maken. "Ik denk dat ik nu ook op kop kan gaan rijden en het kan afmaken. Niet afwachten. Niet passief zijn. Ik weet nu dat ik het zelf ook kan doen. Het keyword is meer initiatief tonen. Dat is een goeie voor op de koelkast."