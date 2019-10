Strafzaak over ernstig zedendelict in Haule uitgesteld

Dat de zaak voorlopig is uitgesteld, komt omdat de advocaat en de officier van Justitie daar om gevraagd hebben. De raadsman van de verdachte kreeg pas laat te horen dat de behandeling van de zaak donderdag zou zijn. Hij kon zich daarom onvoldoende voorbereiden.

Meer informatie nodig

De officier van Justitie vond bovendien dat er een onvolledig rapport op tafel lag, met een eenzijdig verhaal dat te veel voor de verdachte zou pleiten. Er wordt nu onder andere gewacht op een belangrijk rapport van een psychiater.

Al eerder opgepakt

De rechtbank heeft een verzoek afgewezen om de verdachte vrij te laten om de behandeling af te wachten. In 2012 stond de man ook voor de rechter, toentertijd vanwege vrijheidsberoving en verkrachting van twee prostituees in een loods in Fryslân en op een industrieterrein in Groningen. Toen kreeg hij vier jaar cel, maar in hoger beroep werd hij daar in 2013 weer van vrijgesproken.