Gemeentebelangen roept om meer bomen in Leeuwarden

Fractievoorzitter Gijs Jacobse van Gemeentebelangen vindt dat er nog genoeg plek is voor bomen in Leeuwarden. De partij heeft concrete voorstellen gedaan voor het planten. Ten eerste willen ze extra bomen bij nieuwbouwplannen hebben. Voor elk nieuw huis moet de gemeente dan één boom planten en dat zijn er in vier jaar tijd al zeshonderd.

De gemeente zou voor scholen en peuterspeelplaatsen bomen kunnen financieren. Als ze het onderhoud zelf doen, dan hoeft dat niet duur te zijn, denkt Jacobse. "Ik heb het even op internet opgezocht en een boom kost gemiddeld maar 65 euro."

Gemeentebelangen wil de plannen bespreken met de gemeenteraad als die volgende maand over de begroting zal praten.