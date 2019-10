FNP zoekt opvolger gedeputeerde Johannes Kramer: "Alle leden maken kans"

De tussentijdse opvolger springt op een rijdende trein, zegt voorzitter van het hoofdbestuur van de FNP Cees Nieboer. Daarom is het van belang dat die het bestuursakkoord steunt en goed met het al geïnstalleerde team kan werken.

Nieboer is er van overtuigd dat er voldoende capabele mensen binnen de partij zijn, om de functie te vervullen. Voorzichtig worden er al wat mogelijke kandidaten met veel bestuurservaring genoemd, zoals wethouder Durk Stoker van De Fryske Marren. De leden hebben echter het laatste woord.

"Bij de FNP is het echt wel zo dat de verzamellijstjes bij de leden vandaan komen en over het algemeen komen daar trouwens wel dezelfde namen weer uit. De leden zijn daar wel eensgezind over, denk ik", zegt Nieboer. "Daar komt dan een lijstje uit. De lijstadviescommissie gaat dan met deze mensen praten en daar komt dan een soort van voordracht uit voor de ledenvergadering."

De gesprekken met de kandidaten beginnen op zaterdag 9 november en de voordracht is dan op de ledenvergadering, die al gepland stond op 29 november. Daar moet dan duidelijk worden, wie de opvolger van Kramer wordt.