Slogan voor Songfestival 2020 komt Jacco de Boer van IepenUP bekend voor

"Misschien hebben wij ze onbewust geïnspireerd, ik weet het niet," lacht De Boer. "Fryslân leads the way for Europe. Omrop Fryslân: 12 points!"

De naam IepenUP is volgens Jacco door maar drie mensen bedacht, op één middag. "Zij zullen het zelf wel bedacht hebben en ik vind het alleen maar mooi dat mensen deze kant op gaan. Want ik denk dat het wel tijd is dat we weer gewoon met elkaar praten en open staan voor elkaar en niet meer op internet elkaar uitschelden. Dat laatste daar kom je niet verder mee."

Een compliment

Is het geen plagiaat? "Dat is een compliment, als iemand je na wil doen. De mensen bij de NPO zullen zeggen dat ze het zelfstandig bedacht hebben en nog nooit van ons gehoord hebben. Daar moeten we het maar op houden. Maar het is wel mooi dat wij met dit idee in Fryslân gewoon twee jaar eerder waren dan in Hilversum, dat mocht ook wel eens een keer!"

Telefoon wild

De Boer was wel verrast door de bekendmaking. "Ik rolde van de bank van de ongeveer 80 berichtjes die ik nu heb gehad. Ik was de kinderen op bed aan het brengen en ineens wordt mijn telefoon wild. Ik denk: wat is dit. Iedereen zei: het thema van het Songfestival wordt Open Up! IepenUP, dat hebben ze van jullie."

De organisatie van het Songfestival maakte bekend dat 'Open Up' staat voor waar Nederland ook voor wil staan: met een open blik naar de wereld kijken, met respect voor elkaar. Jacco de Boer ziet dat wel terug. "Wij Friezen moeten ook altijd wel met andere mensen om gaan, buiten onze eigen bekenden. Wij wonen in kleine dorpen en moeten wel met iets elkaar te maken hebben."