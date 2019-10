Doorgaande weg in Tytsjerk een maand afgesloten

politienoordoostfryslan

#Tytsjerk - Wegwerkzaamheden en stremming doorgaande weg Tytsjerk De doorgaande weg van Tytsjerk binnen de bebouwde kom is aan onderhoud toe en daarom is de weg afgesloten van 28 oktober tot uiterlijk 29 november. Werkzaamheden In nauw overleg met Dorpsbelang is besloten om het huidige wegprofiel (rijloper van asfalt met kantbestrating) te wijzigen in een profiel van geheel asfalt. Er was sprake van geluidsoverlast en ongewenste trillingen door de overgang van de verschillende verhardingssoorten. Op een aantal plaatsen worden gestrate goten langs het asfalt aangebracht ten behoeve van de afwatering. Hinder De werkzaamheden gaan onvermijdelijk voor hinder zorgen. Het doorgaande verkeer wordt via borden omgeleid. Houdt hierbij rekening met extra reistijd. Fietsers en voetgangers kunnen via de trottoirs langs het wegvak. Aanwonenden van het werkvak kunnen tijdelijk niet met de auto thuiskomen. Zij worden rechtstreeks door de aannemer geïnformeerd over de planning. Planning Het werk wordt uitgevoerd door Oosterhof Holman infra uit Grijpskerk. Zij beginnen 28 oktober met het verwijderen van de huidige verharding op het werkvak, vanaf de drempel bebouwde-kom zuidzijde (bij de kerk) tot kruispunt De Jister. Deze fase is naar verwachting uiterlijk 29 november gereed. In het voorjaar van 2020 wordt er gestart met de volgende fase, daarin wordt de rest van de doorgaande weg voorzien van nieuwe wegprofielen. Bron: t-diel.nl