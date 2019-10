Fietsersbond Fryslân niet blij met duurdere NS-treinkaarten voor fietsen

NS zegt dat het komt omdat het fietsen op de Waddeneilanden populair wordt: Tussen Leeuwarden en Zwolle zouden in de zomer langere treinen moeten rijden. Niet vanwege het aantal passagiers, maar vanwege het aantal fietsen dat naar Harlingen moet voor de boot naar Vlieland of Terschelling.

Onevenredig

Volgens Kees Maurits van de Fietsersbond Fryslân is dat vreemd. "Wij vinden het eigenlijk een merkwaardig besluit, zeker ook gezien het feit dat het om de Waddeneilanden zou gaan. Dat is één bestemming in het hele land, en dan zou je voor alle fietsers het hele jaar duur de prijs veel duurder maken. Dat lijkt onevenredig en ongeloofwaardig. Het lijkt er eerder op dat de NS fietsen steeds meer wil weren uit de trein."

Eigenlijk positief

Dat zou volgens hem eigenlijk niet moeten. "Eigenlijk zou je het juist positief moeten benaderen. Dat veel mensen op de fiets op vakantie willen of willen recreëren en dat willen combineren met het ov. Mensen willen in beweging komen, dat is mooi. Maar ook het belang voor de economie, wat de wandel- en fietsrecreatie betreft. Je zou deze vorm van duurzaam toerisme kunnen stimuleren," geeft hij aan.

Voorbeeld aan Arriva

NS zou een voorbeeld moeten nemen aan de andere Friese vervoerder, Arriva. Dat vindt Maurits tenminste. "Arriva bouwt ieder jaar treinen om zodat er meer fietsen meekunnen. Arriva is de leverancier van Leeuwarden naar Harlingen. Wij zeggen dat de NS eigenlijk ook naar zo'n oplossing toe moet: dat ze in het hoogseizoen coupés om kunnen bouwen voor fietsen, zodat er binnen de bestaande treinstellen meer fietsen meekunnen. Ook in Duitsland gebeurt zo'n ombouw regelmatig," zegt hij.

Maurits: "Dat stelt misschien wel wat eisen aan het type treinstel dat je laat bouwen." Maar het zou volgens hem wel de oplossing zijn als het echt zo is. Tot die tijd blijft de Fietsersbond in gesprek met de NS. "We zijn constant in gesprek, ook met het LOCAV, het Landelijke Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Dat overleg loopt wel, maar de NS heeft toch anders beslist."